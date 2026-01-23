Que en paz descansen: Justiniano.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Justiniano Torres "Tuta". Falleció a los 61 años. Casa de duelo: Carlos Gardel 621. Sepelio a las 16.30
.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Comienza el Festival Provincial de Tango y Folclore de Çhacabuco
- Vecino hospitalizado en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Incendio en una vivienda en Chacabuco
- El accidentado era de Chacabuco
- Trabajan en la reconstrucción de un camino rural de Chacabuco
- Accidente en la ruta entre Chacabuco y Chivilcoy
- Se prendió fuego una moto en Chacabuco
- En silencio, vaciaron un local comercial de Chacabuco
- Reconocimiento a un vecino de Chacabuco fallecido
- Violento choque en la mañana de Chacabuco
- Resultado de los operativos de Transito en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario