viernes, 23 de enero de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descansen: Justiniano. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Justiniano Torres "Tuta". Falleció a los 61 años. Casa de duelo: Carlos Gardel 621. Sepelio a las 16.30


.


