Catupecu Machu toca gratis en un Municipio vecino y otros festivales cerca de Chacabuco

Este fin de semana hay una intensa agenda de eventos con entrada gratuita en la zona aledaña a Chacabuco.
En la Laguna Gómez se desarrollará el 7º Actitud Rock & Bike, un festival organizado por la Municipalidad de Junín el sábado y el domingo por la noche.
Es un encuentro para los amantes del rock y las motos en un entorno único y natural. Espectáculos musicales con la presentación especial de Catupecu Machu.
También tocan “Qué me sigue llamando”, “Noesmoscada”, “Calaveras y Diablitos”, “Cohetes y Lunares”, “Que Sea Rock”, “Casi Tres Locos”, “Agord”, “Dejavu Urbe”, “Las Liebres”, “El Muro”, “Under Jack”, “Humanoides del Asfalto” y “Parientes”.
Catupecu Machu toca el sábado por la noche.
En Salto, el sábado y domingo se celehra la Fiesta del Pueblo, organizada por la Municipalidad del vecino diatrito.
Será el Sábado 24, a las 19:00, en Plaza San Martín; domingo 25, a las 08:00, en el Balneario Municipal y otros espacios físicos de Salto.
Sábado, desfile de Centros Tradicionalistas.
Domingo, por la mañana, Carrera Atlética Luis Lagoa; a las 10:30, en la plaza San Martín, acto protocolar; a las 11:00, en la parroquia local, Misa en honor a San Pablo, santo patrono de Salto; desde las 18:00, en el Parque Tobin, festejo popular con espectáculos musicales, feria gastronómica y de emprendimientos. Entrada gratuita.
La Municipalidad de Lincoln lleva sus carnavales a Bayauca y Pasteur con entrada gratuita, el viernes y el sábado.
En Bayauca, presentación de atracciones mecánicas, Comparsa Emperadores, Batucada Batuque, Taller de Percusión Municipal. Cierre musical con Está Pegao.
En Pasteur, Comparsa Cau Cau Mixto, Batucada Scalo, Tabai. Cierre con Duo Cristal y Juan El único; sábado, en Bayauca, presentación de comparsas La Fusión, Unidos Do Samba, La Troupe De Los Autos Locos, Taller Municipal de Percusión y cierre con Karu Cuarteto. En Pasteur, Batucada Tabai, Fama, La Banda, comparsa Chimichurri. Cierre a cargo de Ruly Pérez y Acuña.
