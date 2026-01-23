viernes, 23 de enero de 2026

Catupecu Machu toca gratis en un Municipio vecino y otros festivales cerca de Chacabuco

 


Agenda.

Este fin de semana hay una intensa agenda de eventos con entrada gratuita en la zona aledaña a Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Mini fletes Elias Chacabuco
Minifletes Elias

En la Laguna Gómez se desarrollará el 7º Actitud Rock & Bike, un festival organizado por la Municipalidad de Junín el sábado y el domingo por la noche.

Es un encuentro para los amantes del rock y las motos en un entorno único y natural. Espectáculos musicales con la presentación especial de Catupecu Machu.

También tocan  “Qué me sigue llamando”, “Noesmoscada”, “Calaveras y Diablitos”, “Cohetes y Lunares”, “Que Sea Rock”, “Casi Tres Locos”, “Agord”, “Dejavu Urbe”, “Las Liebres”, “El Muro”, “Under Jack”, “Humanoides del Asfalto” y “Parientes”.

Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración


Catupecu Machu toca el sábado por la noche.


En Salto, el sábado y domingo se celehra la Fiesta del Pueblo, organizada por la Municipalidad del vecino diatrito.

Será el Sábado 24, a las 19:00, en Plaza San Martín; domingo 25, a las 08:00, en el Balneario Municipal y otros espacios físicos de Salto.

Sábado, desfile de Centros Tradicionalistas.

Domingo, por la mañana, Carrera Atlética Luis Lagoa; a las 10:30, en la plaza San Martín, acto protocolar; a las 11:00, en la parroquia local, Misa en honor a San Pablo, santo patrono de Salto; desde las 18:00, en el Parque Tobin, festejo popular con espectáculos musicales, feria gastronómica y de emprendimientos. Entrada gratuita. 

La Municipalidad de Lincoln lleva sus carnavales a Bayauca y Pasteur con entrada gratuita, el viernes y el sábado.

En Bayauca, presentación de atracciones mecánicas, Comparsa Emperadores, Batucada Batuque, Taller de Percusión Municipal. Cierre musical con Está Pegao.

En Pasteur, Comparsa Cau Cau Mixto, Batucada Scalo, Tabai. Cierre con Duo Cristal y Juan El único; sábado, en Bayauca, presentación de comparsas La Fusión, Unidos Do Samba, La Troupe De Los Autos Locos, Taller Municipal de Percusión y cierre con Karu Cuarteto. En Pasteur, Batucada Tabai, Fama, La Banda, comparsa Chimichurri. Cierre a cargo de Ruly Pérez y Acuña.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Choque con necesidad de presencia médica en Chacabuco

- Choque y altercado en Chacabuco

- Necrológicas I

- Comienza el Festival Provincial de Tango y Folclore de Çhacabuco

- Vecino hospitalizado en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Incendio en una vivienda en Chacabuco

- El accidentado era de Chacabuco

- Trabajan en la reconstrucción de un camino rural de Chacabuco

- Accidente en la ruta entre Chacabuco y Chivilcoy

- Necrológicas IV

- Se prendió fuego una moto en Chacabuco

- En silencio, vaciaron un local comercial de Chacabuco

- Reconocimiento a un vecino de Chacabuco fallecido 

- Necrológicas III

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Violento choque en la mañana de Chacabuco

- Resultado de los operativos de Transito en Chacabuco



on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)