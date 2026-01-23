La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco avanza con obras de infraestructura y tareas de mantenimiento integral

Comunicado.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. informa a la comunidad sobre el desarrollo de diversos frentes de trabajo orientados a optimizar la calidad del servicio, fortalecer la seguridad y garantizar la equidad en el consumo de energía en todo el partido.
Expansión y mejoras en la vía pública
En el marco de su plan estratégico de crecimiento, la institución continúa con la expansión de la red de baja tensión, una obra clave para acompañar el desarrollo urbano y mejorar la respuesta a la demanda local. En sintonía con estas tareas, se están ejecutando nuevas obras de alumbrado público, destinadas a brindar mayor visibilidad y seguridad a los vecinos en distintos sectores de la ciudad.
Mantenimiento preventivo: Línea Rawson-Castilla
Los equipos técnicos se encuentran abocados a realizar trabajos de mantenimiento y poda preventiva sobre la red de media tensión que une las localidades de Rawson y Castilla. Estas maniobras son fundamentales para reducir las interrupciones imprevistas y asegurar la estabilidad del suministro, especialmente ante condiciones climáticas adversas.
Control y transparencia en el servicio
Finalmente, la Cooperativa reafirma su compromiso con la integridad del sistema eléctrico mediante la continuidad del plan de detección de conexiones clandestinas. Estas inspecciones buscan no solo proteger la infraestructura técnica de posibles sobrecargas y riesgos de incendio, sino también garantizar un trato justo para todos los asociados que cumplen con sus obligaciones.
La CECH recuerda a la comunidad que se encuentra a su disposición 24/7 CECHbot (el Chatbot de WhatsApp de la cooperativa): 2352-561778 para realizar todo tipo de consultas, obtener información y novedades, realizar reclamos directamente al sistema y acceder a herramientas y servicios, como su renovado sitio web y la oficina virtual.
