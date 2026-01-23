viernes, 23 de enero de 2026

Choque con necesidad de presencia médica en Chacabuco

 


Este mediodía.

Este mediodía se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

En esta oportunidad participaron un utilitario Renault Kangoo y un SUV Chevrolet Tracker.

El primero de los rodados circulaba por 9 de Julio e impacto con la parte lateral del segundo, el cual iba por Dorrego.

Hubo daños  materiales.

La Policía pidió asistencia médica para uno de los conductores. Personal del SAME lo atendió en el lugar.

En la foto que ilustra la nota no se puede ver el utilitario porque quedó oculto tras la ambulancia.

