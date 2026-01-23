"Gracias por ayudar a mí hija"

Nota pedida de una vecina de Chacabuco
Quiero agradecer al Hospital municipal de Chacabuco por el rápido accionar que tuvieron anoche cuando llame pidiendo una ambulancia para mí hija que se encontraba con una crisis.
Quiero agradecer al Dr Santiago Morales por su amabilidad y profesionalismo exelente a la enfermera Rosana Cirigliano, amorosa, excelente; al chico que maneja la ambulancia que fue muy atento y dispuesto; y a todo el personal del área de psiquiatría
Muchas gracias a todos
Firma:
Norma
