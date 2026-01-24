sábado, 24 de enero de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descansen: Inés y Vicente. 

 

  -Inés Dorina Lorenzo de Rosetti. Falleció a los 89 años. Casa de duelo: Italia 295. Sepelio a las 11.00.

  - Nicolás Vicente Raul Pierri. Falleció a los 90 años. Casa de duelo: Padre Doglia 347. Sepelio a las 10.00.

