Que en paz descansen: Inés y Vicente.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
-Inés Dorina Lorenzo de Rosetti. Falleció a los 89 años. Casa de duelo: Italia 295. Sepelio a las 11.00.
- Nicolás Vicente Raul Pierri. Falleció a los 90 años. Casa de duelo: Padre Doglia 347. Sepelio a las 10.00.
.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Madrugada: incidentes, intrusos y demorados en Chacabuco
- Accidente con una mujer trasladada a un centro de salud
- Violento choque en la madrugada de Chacabuco
- Arrancó el Festival de Tango y Folclore de Chacabuco con tiempo favorable
Todavía se habla de esto:
- "Gracias por ayudar a mí hija"
- La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco avanza con obras de infraestructura y tareas de mantenimiento integral
- Incendio en una vivienda de Chacabuco
- Choque con necesidad de presencia médica en Chacabuco
- Choque y altercado en Chacabuco
- Catupecu Machu toca gratis en un Municipio vecino y otros festivales cerca de Chacabuco
- Comienza el Festival Provincial de Tango y Folclore de Chacabuco
- Vecino hospitalizado en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario