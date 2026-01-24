Terminó siendo fatal el accidente de Chacabuco

Triste noticia.
Falleció la mujer que está mañana sufrió lesiones en un accidente de tránsito dado a conocer por Chacabuquero.
Volver a Chacabuquero.
Se llamaba Sabrina Viciconte Arce y tenía 27 años.
Iba de acompañante en el VW Gol que despistó en un camino de tierra en O'Higgins, partido de Chacabuco, y terminó en un maizal.
Desde el centro se atención primaria para la salud de la localidad se la trasladó al Hospital de Chacabuco, donde terminó muriendo.
La mujer tenía domicilio en O'Higgins.
Nota relacionada:
- Accidente con una mujer trasladada a un centro de salud
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Sancionaron a transportes en Chacabuco
- Accidente en la tarde de Chacabuco
- Denuncian una agresión en la vía pública de Chacabuco
- Sin agua en un sector de Chacabuco
- Dinero para reparar una vivienda de estudiantes de Chacabuco
- Madrugada: incidentes, intrusos y demorados en Chacabuco
- Accidente con una mujer trasladada a un centro de salud
- Violento choque en la madrugada de Chacabuco
- Arrancó el Festival de Tango y Folclore de Chacabuco con tiempo favorable
Todavía se habla de esto:
- "Gracias por ayudar a mí hija"
- La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco avanza con obras de infraestructura y tareas de mantenimiento integral
- Incendio en una vivienda de Chacabuco
- Choque con necesidad de presencia médica en Chacabuco
- Choque y altercado en Chacabuco
- Catupecu Machu toca gratis en un Municipio vecino y otros festivales cerca de Chacabuco
- Comienza el Festival Provincial de Tango y Folclore de Chacabuco
- Vecino hospitalizado en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario