Accidente en la tarde de Chacabuco

En un barrio.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Participaron un auto y una moto.
El rodado de mayor porte se retiró del lugar antes de la llegada de la Policía.
El motociclista dio cuenta de la situación ante los agentes de la fuerza de seguridad. No sufrió lesiones de gravedad.
Ocurrió en Domínguez y Primera Junta.
