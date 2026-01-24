Dinero para reparar una vivienda de estudiantes de Chacabuco

Anuncio. Además, gestionan una escuela de guardavidas.
Esta mañana se anunció el otorgamiento de una suma de dinero para realizar reparaciones en una vivienda de estudiantes de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de la casa de Chacabuco en la Ciudad de Buenos Aires.
Se asignó una primera partida municipal de 20 millones de pesos.
Los trabajos comenzarán en febrero.
El anuncio se llevó a cabo en el despacho del intendente Rubén Darío Golia con la presencia de integrantes del Centro de Estudiantes en Buenos Aires.
Se repararan techos, paredes y pisos.
Este año ingresarán 7 nuevos becados. Algunos de ellos completaron el Ciclo Básico Común en Chacabuco.
Se adelantó que se otorgarán más fondos a futuro.
Guardavidas. Previamente, el intendente Golía recibió a la Inspectora Jefe Distrital de Educación Andrea Castronuevo para gestionar la creación de una escuela de guardavidas para Chacabuco
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Denuncian una agresión en la vía pública de Chacabuco
- Sin agua en un sector de Chacabuco
- Madrugada: incidentes, intrusos y demorados en Chacabuco
- Accidente con una mujer trasladada a un centro de salud
- Violento choque en la madrugada de Chacabuco
- Arrancó el Festival de Tango y Folclore de Chacabuco con tiempo favorable
Todavía se habla de esto:
- "Gracias por ayudar a mí hija"
- La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco avanza con obras de infraestructura y tareas de mantenimiento integral
- Incendio en una vivienda de Chacabuco
- Choque con necesidad de presencia médica en Chacabuco
- Choque y altercado en Chacabuco
- Catupecu Machu toca gratis en un Municipio vecino y otros festivales cerca de Chacabuco
- Comienza el Festival Provincial de Tango y Folclore de Chacabuco
- Vecino hospitalizado en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario