Sancionaron a transportes en Chacabuco

Cargas y ocupantes.
Durante la madrugada la Policía de Seguridad Vial de Junín llevó a cabo un operativo en Chacabuco.
Un grupo de agentes se apostó en la ruta 7 para controlar vehículos, especialmente transportes de cargas.
Este tipo de procedimientos tiene por objetivo no sólo verificar las sustancias que se trasladan por el territorio bonaerense sino también comprobar que se respetan los pesos máximos para evitar daños en el pavimento de las rutas.
A su vez, se identifica a las personas que viajan en vehículos particulares.
Según la Subsecretaria de Seguridad de Chacabuco se controlaron 35 rodados y se labraron 5 actas de infracción.
