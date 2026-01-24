sábado, 24 de enero de 2026

Sin agua en un sector de Chacabuco

 

Inquietud 

Una vecina se comunicó con Chacabuquero para informar que no tiene presión en la red de agua corriente de su casa. 



Explicó que esto ocurre desde las 6 de la mañana aproximadamente.

La vecina reside en la zona de acceso Elguea - Román y Espinosa.

Un sector que está abastecido por el pozo de extracción de agua ubicado en el barrio Las Palmeras.


