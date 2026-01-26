lunes, 26 de enero de 2026

A la espera de las lluvias en Chacabuco y la zona

 


Situación.

En la región de Chacabuco se esperan con ansias las precipitaciones.



Es que por el momento sólamente hay alertas amarillas por altas temperaturas y muy altos a extremos índices de peligro de incendio.

Más allá de lo refrescante que podría ser una tormenta, en muchos distritos de la zona los cultivos están mostrando los efectos del déficit de lluvia.

Para hoy está pronosticada una tormenta aislada y para mañana, chaparrones.

No obstante, se ruega extremar las medidas de prevención para que las quemas controladas de residuos no generen problemas mayores para la comunidad.

