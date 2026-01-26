Mantenimiento en el acceso y caminos rurales de Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Servicios Públicos, a través del Área de Espacios Verdes, se encuentra realizando tareas de mantenimiento en plazas principales y plazoletas de la ciudad. Además, se llevan adelante trabajos de embellecimiento sobre las veredas del Acceso Hipólito Yrigoyen.
Volver a Chacabuquero.
Por otra parte, y en el marco del convenio vigente con la Dirección de Vialidad de la Provincia, se continúa avanzando en el mantenimiento de los caminos rurales correspondientes a las delegaciones de O’Higgins, Rawson y Castilla. En este acuerdo, la Municipalidad asume los costos de roturas de maquinarias y viáticos del personal, lo que permite sostener las tareas de reparación y conservación de la red vial rural.
Raúl Sosa, jefe del área municipal, destacó que este convenio también contempla instancias de capacitación para el personal de la Subsecretaría de Servicios Públicos, en una clara apuesta del Intendente a mejorar la calidad del servicio para la comunidad. Asimismo, informó que en los próximos días el área de Red Vial estará trabajando en el sector de Cuatro Caminos hacia la Ruta 30.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Resultado de la competencia de ciclismo de Chacabuco
- A la espera de las lluvias en Chacabuco y la zona
- Muchos espectadores en la última noche del Festival de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se incendió un auto en la ruta
- Interna en el Peronismo: se supo cuántos afiliados tiene el PJ en Chacabuco
- Llega a su final el Festival de Tango y Folclore de Chacabuco
- Trasladado al Hospital en ambulancia
No hay comentarios:
Publicar un comentario