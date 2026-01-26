Policiales: Quejas por una zona roja - Robo en la madrugada

Breves.
Roja. Un vecino le contó a Chacabuquero que en su barrio suelen generarse conflictos con travestis que están por las noches en la vía pública, durante la madrugada.
Volver a Chacabuquero.
Se generan conflictos con personas que pasan en autos. Hasta hubo pedradas, comentó el vecino.
Ocurre en Andrés de Vera camino al barrio Jardín.
Robo. Esta madrugada se registró un robo en un sector de la ciudad de Chacabuco.
Alguien se llevó herramientas eléctricas de mano que estaban en un depósito de una obra en construcción.
Los albañiles detectaron los faltantes esta mañana cuando iban a retomar las labores.
El apellido del responsable de la obra sería Kanackowicz.
Ocurrió en San Lorenzo entre Pellegrini y Quintana.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- A la espera de las lluvias en Chacabuco y la zona
- Muchos espectadores en la última noche del Festival de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se incendió un auto en la ruta
- Interna en el Peronismo: se supo cuántos afiliados tiene el PJ en Chacabuco
- Llega a su final el Festival de Tango y Folclore de Chacabuco
- Trasladado al Hospital en ambulancia
No hay comentarios:
Publicar un comentario