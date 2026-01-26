lunes, 26 de enero de 2026

Policiales: Quejas por una zona roja - Robo en la madrugada

 

Breves.

Roja. Un vecino le contó a Chacabuquero que en su barrio suelen generarse conflictos con travestis que están por las noches en la vía pública, durante la madrugada.



Volver a Chacabuquero.

Pre pizzas el Buda Chacabuco
Pre pizzas El Buda de Chacabuco

Se generan conflictos con personas que pasan en autos. Hasta hubo pedradas, comentó el vecino.

Ocurre en Andrés de Vera camino al barrio Jardín.


Robo. Esta madrugada se registró un robo en un sector de la ciudad de Chacabuco.

El Club de las Remeras Chacabuco
El Club de las Remeras de Chacabuco

Alguien se llevó herramientas eléctricas de mano que estaban en un depósito de una obra en construcción. 

Los albañiles detectaron los faltantes esta mañana cuando iban a retomar las labores.

El apellido del responsable de la obra sería Kanackowicz.

Ocurrió en San Lorenzo entre Pellegrini y Quintana.

Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Necrológicas I

- A la espera de las lluvias en Chacabuco y la zona

- Muchos espectadores en la última noche del Festival de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Agredido en su casa

- Se incendió un auto en la ruta

- Necrológicas I

- Interna en el Peronismo: se supo cuántos afiliados tiene el PJ en Chacabuco

- Llega a su final el Festival de Tango y Folclore de Chacabuco

- Trasladado al Hospital en ambulancia

- Le robaron a un vecino

- Necrológicas II del sábado 



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)