Muchos espectadores en la última noche del Festival de Chacabuco

Tiempo agradable.
El Festival de Tango y Folclore tuvo una última noche con tiempo agradable que invitó a estar al aire libre.
Volver a Chacabuquero.
Fue así como muchos vecinos estuvieron en la plaza San Martín con sus reposeras para escuchar a los artistas que de presentaron en el escenario de Músicos Unidos.
Quien siguió las alternativas desde la platea fue el intendente Rubén Darío Golía.
Durante la jornada, el jefe comunal destacó el acompañamiento del público a lo largo de las tres noches, el talento de los artistas que pasaron por el escenario y la impecable organización del evento. “Desde el Municipio seguiremos acompañando los espectáculos y a la cultura en todos sus géneros”, expresó.
