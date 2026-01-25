Se incendió un auto en la ruta

Esta tarde.
Esta tarde se registró el incendio en auto en una de las rutas de la región.
Ocurrió en la ruta provincial 51 entre Chacabuco y Carmen de Areco.
Combatieron las llamas los bomberos de Castilla y de Carmen de Areco.
El rodado siniestrado sería un VW Gol Country.
Al parecer, el vehículo comenzó a incendiarse mientras circulaba hacia la vecina ciudad. El daño fue total.
