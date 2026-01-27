En el 2025 se habilitaron menos negocios en Chacabuco

Detalles.
La Oficina de Habilitaciones de la Municipalidad de Chacabuco dio a conocer el balance del 2025.
El informe indicó que se realizaron 106 nuevas Habilitaciones y 37 Regularizaciones.
En el 2024 se habían realizados 109 nuevas habilitaciones y 18 regularizaciones. Esta comparación de datos fue realizada por Chacabuquero con datos del informe previo.
Como se ve, bajó la cantidad de nuevos negocios pero se incrementó el número de emprendimientos que regularizaron su situación.
Volviendo al 2025, también se confeccionaron 122 certificados de Registro Provincial de Comercialización de Bebidas Alcohólicas.
Además se instalaron 338 Botones Antipánico en diferentes comercios.
La Oficina aprovechó para recordar que emite las constancias de descuento del 20% para la VTV de vehículos de carga. Durante el pasado año fueron 450.
