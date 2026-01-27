Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Edith
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Marta Edith Amor viuda de Sosa. 86 años. Casa de duelo: Olavarría 295. Sepelio: miércoles a las 10.00.
.
Necrológicas recientes: QEPD
