Chacabuco quedó afuera del mapa

Rastreo.
El cierre de la sucursal de una importante cadena de electrodomésticos en Chacabuco se dio en un profundo silencio.
Volver a Chacabuquero.
Entre los medios, solamente Chacabuquero dió cuenta de la situación, con una nota que fue leída por miles de personas la semana pasada.
Ahora la marcha de On City, marca de la Red Meegatone, ya se refleja en la Internet.
Chacabuco ya no figura entre las sucursales activas en el sitio web de la cadena. Y Google Maps indica que el cierre es permanente.
Queda saber qué pasará con el local de Pueyrredón y Reconquista ubicado en pleno centro de la ciudad. Un activo importante.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en un barrio de Chacabuco
- "Alerto sobre una situación que me ocurrió en un negocio del centro de Chacabuco"
- Se suspendió una protesta sindical en Chacabuco
- La Municipalidad de Chacabuco firmó un convenio educativo
- Presentan carreras universitarias
- Falleció una pequeña niña en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- El pasaje de colectivo desde Chacabuco sigue en movimiento
- Reconocimiento para una joven de Chacabuco
- Reconocimiento para una joven de Chacabuco
- Conflicto por un despido en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Chacabuco
- En el 2025 se habilitaron menos negocios en Chacabuco
- Novedades del cambiante tiempo de Chacabuco y la zona
- Secuestraron mercadería en Chacabuco
- Choque y fuga en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario