Mix: Presentan carreras universitarias - Obras en una escuela - Trabajo en un camino

Breves de Chacabuco.
Carreras. Este miércoles por la mañana la Municipalidad firmará un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional por las carreras que se dictarán en su sede de Chacabuco este año.
Volver a Chacabuquero.
Será desde las 10.00 en el edificio de Olavarría y Solis
Obra. En un trabajo articulado entre el Consejo Escolar, la Cooperadora y la Dirección de la Escuela Primaria N° 3, se avanza en la remodelación de un aula que estará finalizada para el inicio del ciclo lectivo 2026.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Camino. La Dirección de Vialidad, conjuntamente con la Subsecretaría de Servicios Públicos, comenzó a trabajar sobre el Camino San Patricio, realizando tareas de poda y desmalezamiento. Una vez finalizados estos trabajos, se dará inicio al mantenimiento integral del camino.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en un barrio de Chacabuco
- "Alerto sobre una situación que me ocurrió en un negocio del centro de Chacabuco"
- Se suspendió una protesta sindical en Chacabuco
- La Municipalidad de Chacabuco firmó un convenio educativo
- Chacabuco quedó afuera del mapa
- Falleció una pequeña niña en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- El pasaje de colectivo desde Chacabuco sigue en movimiento
- Reconocimiento para una joven de Chacabuco
- Reconocimiento para una joven de Chacabuco
- Conflicto por un despido en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Chacabuco
- En el 2025 se habilitaron menos negocios en Chacabuco
- Novedades del cambiante tiempo de Chacabuco y la zona
- Secuestraron mercadería en Chacabuco
- Choque y fuga en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario