miércoles, 28 de enero de 2026

"Alerto sobre una situación que me ocurrió en un negocio del centro de Chacabuco"

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Nota pedida de una vecina.

Una señora anduvo por un bazar de la avenida Alsina acompañada de su hijo con síndrome de down.



Me robó el celular. Tengo testigos por parte de mi compañera que lo dejé en un costado del mostrador. Es imposible que se lo haya metido en la mochila sin querer.

Si no fuera por la última ubicación y mis compañeras que la interceptaron en un kiosco cercano no hubiera encontrado el celular

Más que nada hago pública esta situación para dar un aviso a la comunidad que esta señora se víctimiza con esa criatura.


Firma:

Sabrina

Nota: la firmante aportó un video grabado en Alsina y Cervantes donde se ve a una mujer y se escucha que tomó un teléfono.


