Accidente en un barrio de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró el accidente de tránsito en un barrio de la ciudad de Chacabuco
Una mujer en moto sufrió algunas lesiones tras chocar con una y un árbol.
Según un vecino la mujer parece haber perdido el control del vehículo a poco de haber iniciado la marcha puesto que había arrancado desde la vereda. Por alguna razón no pudo doblar y chocó con el coche que estaba estacionado.
Posteriormente, trascendió que la razón por la cual la mujer perdió el control del vehículo fue que se le bajó la presión arterial.
Se pidió la presencia de una ambulancia del hospital. La conductora de la moto fue atendida en el lugar.
Ocurrió en el barrio Alcira de la peña, en inmediaciones de la intersección de las calles Insiarte y bombero Camardi.
