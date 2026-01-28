Juntan firmas en Chacabuco para respaldar un reclamo ante el Municipio

Iniciativa.
Una vecina se comunicó con Chacabuquero para anunciar que junto a otras personas iniciarán una campaña de recolección de firmas.
El objetivo es fundamentar un reclamo administrativo contra la implementación de la tasa por Salud.
La vecina se llama Jaquelina Santillan. Compartió los siguientes puntos contra la nueva tasa que ya se está cobrando:
- No tuvo mayoría: Se aprobó con un empate, violando la Constitución Provincial.
- Es ilegal: La Corte Suprema ya falló en contra de estas tasas en otros municipios.
Las plantillas para firmar estarán disponibles en distintos puntos de la ciudad como son los comercios.
