Que en paz descanse: a los 2 años
- Danae Coronado Décima. Falleció a los 2 años. Casa de duelo: Cano 426. Sepelio jueves a las 9.00
Nota relacionada:
- Falleció una pequeña niña en Chacabuco
.
