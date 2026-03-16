Que en paz descanse: José.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Aldo José Fiori. Falleció a los 84 años. Casa de duelo: Salta 123. Sepelio: 17 de marzo a las 10.00
.
.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque y daño en la noche de Chacabuco
- Mostraron el rellenado de una cava de Chacabuco
- Corte programado de energía en Chacabuco
- Incendio en un comercio de Chacabuco
- Se trata normativa para regular un nuevo servicio que se presta en Chacabuco
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Se trata normativa para regular un nuevo servicio que se presta en Chacabuco
- Anunciaron proyectos para una localidad de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Múltiples alertas Meteorológicas amarillas y naranjas para Chacabuco y la zona
- Chacabuco ya tiene a su primer precandidato para las próximas elecciones
- Denunciaron a motociclistas de Chacabuco
- Video: Alejandro Lerner recibe una bandera de los combatientes de Chacabuco
- Simulacro en marcha en Chacabuco
- Noche de Chacabuco: Daño en un negocio - Disturbios - Motos
- Salida de bomberos por un incendio en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario