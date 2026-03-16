Cayeron motos, autos y caballos en los operativos de Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer los detalles de las tareas realizadas a lo largo de este lunes.
Volver a Chacabuquero.
Se realizó un operativo de prevención sobre calle 14 De Julio y Balcarce conjuntamente con la policía comunal.
Se retuvieron nueve motocicletas por circular sin licencia de conducir y falta de chapa patente, 11 licencias de conducir por circular sin licencia de conducir y falta de casco. Se labraron actas de infracción por estacionar en lugar prohibido
Se secuestraron cuatro equinos por ocasionar destrozos en propiedad privada sobre calle 834 y Andrés de Verá.
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