lunes, 16 de marzo de 2026

Cayeron motos, autos y caballos en los operativos de Chacabuco



Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer los detalles de las tareas realizadas a lo largo de este lunes.



Volver a Chacabuquero.

Se realizó un operativo de prevención sobre calle 14 De Julio y Balcarce conjuntamente con la policía comunal.

Se  retuvieron nueve motocicletas por circular sin licencia de conducir y falta de chapa patente, 11 licencias de conducir por circular sin licencia de conducir y falta de casco. Se labraron actas de infracción por estacionar en lugar prohibido

Se secuestraron cuatro equinos por ocasionar destrozos en propiedad privada sobre calle 834 y Andrés de Verá.


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