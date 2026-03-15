Denunciaron a motociclistas de Chacabuco

Comunicado.
El Municipio de Chacabuco informó que, tras la difusión en redes sociales de videos donde se observa a motociclistas realizando maniobras indebidas, generando ruidos ensordecedores y tirando cortes con los escapes sobre la avenida Garay, frente a la guardia del Hospital Municipal, y en el centro de la ciudad, La Subsecretaría de Seguridad procedió a realizar la correspondiente denuncia penal y de tránsito ante la Fiscalía.
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Según se detalló, estas acciones provocaron una fuerte perturbación al descanso de los vecinos de la zona y de los pacientes internados en el nosocomio.
Desde el Municipio indicaron que la denuncia tiene como objetivo identificar a los motociclistas involucrados, para que los responsables respondan ante la justicia. Asimismo, se remarcó que se solicitará la aplicación de todo el peso de la ley y las sanciones más severas previstas para este tipo de infracciones.
Firma: Municipalidad de Chacabuco
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