Nuevo accidente de tránsito en un barrio de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un auto y una moto. Se pidió la presencia del SAME para asistir a un joven. Este último fue trasladado en ambulancia al Hospital municipal. Se trató del conductor de la moto. Tiene 19 años.
El coche involucrado es un FIAT Duna. Cuando la Policía arribó al lugar la moto ya había sido retirada. Ocurrió en San Isidro Labrador entre Junín y Óliden.
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