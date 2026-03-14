Choque en el mediodía de Chacabuco

Autos.
Este mediodía se reportó un choque en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron dos autos marca Chevrolet. Uno era un Corsa y el otro un Prisma. Solamente se registraron daños materiales pero en un momento la Policía pidió refuerzos porque se habían caldeado los ánimos en el lugar.
Ocurrió en Máximo Gil entre Mendoza y La Rioja.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Inquietud por la difusión de un video íntimo en Chacabuco
- Nuevo accidente de tránsito en un barrio de Chacabuco
- Tránsito: motos, acoplados, autos y conductores en infraccion en Chacabuco
- Noche de Chacabuco: Daños con fines de robo - Incidentes - Picadas
- Buscan casero para una escuela rural de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Colocarán piedras en las calles de un barrio de Chacabuco
- Un vecino de Chacabuco trasladado al Hospital por un accidente
- Desbaratan una inmobiliaria fake en la cárcel de Junín
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Más datos del accidente de tránsito en la mañana de Chacabuco
- Demorado tras incidentes en el centro de Chacabuco
- Un detenido de Chacabuco tras un allanamiento por drogas
- Retuvieron la moto de un menor por disturbios en Chacabuco y mucho más
No hay comentarios:
Publicar un comentario