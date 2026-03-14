Los bomberos realizarán un simulacro de incendio en un edificio de Chacabuco

Comunicado.
Mañana a las 10 de la mañana se hará un simulacro en calle Zapiola 139.
Volver a Chacabuquero.
Se tratará de un simulacro de incendio y evacuación de un edificio de 6 pisos.
Se realizará en el marco del Curso SCI Sistema de Comando de Incidentes que se está desarrollando en nuestra ciudad para todos los bomberos de Chacabuco y de la compañía zonal N°9. Participaran cruz roja, same y tránsito.
Se realizará un toque de sirena para dar comienzo al simulacro.
Firma:
Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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