sábado, 14 de marzo de 2026

Los bomberos realizarán un simulacro de incendio en un edificio de Chacabuco

 


Comunicado.

Mañana a las 10 de la mañana se hará un simulacro en calle Zapiola 139.



Volver a Chacabuquero.

Se tratará de un simulacro de incendio y evacuación de un edificio de 6 pisos. 

Se realizará en el marco del Curso SCI Sistema de Comando de Incidentes que se está desarrollando en nuestra ciudad para todos los bomberos de Chacabuco y de la compañía zonal N°9. Participaran cruz roja, same y tránsito.

Se realizará un toque de sirena para dar comienzo al simulacro.

Firma:

Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco


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