domingo, 15 de marzo de 2026

Múltiples alertas Meteorológicas amarillas y naranjas para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas fuertes ara Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

Hay alertas amarillas para la madrugada, la tarde y la noche del lunes, y la mañana del martes; y alertas naranjas para la mañana del lunes y la madrugada del martes.

Los distritos alcanzados son:Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo.

Cabe aclarar que la probabilidad de lluvias comienza en la madrugada del lunes y finaliza en la noche del martes.

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