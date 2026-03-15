Múltiples alertas Meteorológicas amarillas y naranjas para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas fuertes ara Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Hay alertas amarillas para la madrugada, la tarde y la noche del lunes, y la mañana del martes; y alertas naranjas para la mañana del lunes y la madrugada del martes.
Los distritos alcanzados son:Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo.
Cabe aclarar que la probabilidad de lluvias comienza en la madrugada del lunes y finaliza en la noche del martes.
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