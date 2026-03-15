Simulacro en marcha en Chacabuco

Bomberos voluntarios.
Como había sido anunciado, este domingo los Bomberos Voluntarios están desarrollando un simulacro de incendio en el centro de Çhacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se encuentran con tres dotaciones en Zapiola entre Santa Fe y Buenos Aires.
Esto forma parte del Curso SCI Sistema de Comando de Incidentes que comenzó el sábado.
Participa la Cruz Roja y personal de Salud.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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