domingo, 15 de marzo de 2026

Simulacro en marcha en Chacabuco



Bomberos voluntarios.

Como había sido anunciado, este domingo los Bomberos Voluntarios están desarrollando un simulacro de incendio en el centro de Çhacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Se encuentran con tres dotaciones en Zapiola entre Santa Fe y Buenos Aires.

Esto forma parte del Curso SCI Sistema de Comando de Incidentes que comenzó el sábado.

Participa la Cruz Roja y personal de Salud.


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