Mostraron el rellenado de una cava de Chacabuco

Esta tarde.
El Intendente Municipal, Darío Golía, acompañó esta tarde al presidente de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco y al cuerpo de consejeros de la institución en la presentación del estado actual de la quinta ubicada sobre calle Coronel Suárez, donde tiempo atrás funcionaba una cava y que actualmente se encuentra en proceso de rellenado.
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Desde la cooperativa informaron que los trabajos están prácticamente finalizados. Solo resta una pequeña porción donde aún queda agua acumulada y que, debido a las lluvias registradas, no se ha podido completar. Estiman que en aproximadamente un mes el relleno estará terminado en su totalidad.
Hernán Ibáñez realizó una breve reseña sobre la situación del predio y explicó que los plazos de la obra debieron extenderse debido a las condiciones climáticas. En ese sentido, señaló que durante el año pasado se registraron 173 días de lluvias, lo que dificultó el avance de las tareas. No obstante, destacó que el compromiso asumido en 2024 está prácticamente cumplido.
Por su parte, el jefe comunal felicitó a los integrantes de la cooperativa por el trabajo realizado para resolver un problema ambiental que afectaba a toda la comunidad. Golía recordó que el lugar había generado denuncias penales, numerosos reclamos vecinales e inspecciones, además de constituir un obstáculo para el crecimiento de la zona.
“Una vez concluido este trabajo, se abrirá la posibilidad de generar un polo de desarrollo importante, incentivando el loteo, la construcción y nuevas edificaciones que contribuyan al crecimiento de la ciudad”, expresó el intendente.
Finalmente, Golía destacó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones: “Cuando Cooperativa, Municipio e instituciones nos ponemos de acuerdo y trabajamos en un mismo horizonte, Chacabuco avanza y se desarrolla”.
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