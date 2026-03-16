lunes, 16 de marzo de 2026

Corte programado de energía en Chacabuco

  

Para tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada dio a conocer un corte programado de servicio.



Volver a Chacabuquero.

El martes 17 de marzo de 2026, efectuará un corte  de energía eléctrica en puesto aéreo 787 de 8.00 a 10.00 afectando al Parque Industrial de Chacabuco.

Para más información:

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