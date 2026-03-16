Incendio en un comercio de Chacabuco

Salida de bomberos. Luego hubo un principio de incendio en pleno centro.
Esta tarde se registró un incendio en la ciudad de Chacabuco.
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Él mismo afectó un local comercial ubicado en Remedios Escalada de San Martín entre Alvear y Catamarca.
En el lugar funciona la conocida joyería de Adrián Galetti. El vecino fue asistido con oxígeno.
Dos dotaciones de bomberos combatieron las llamas que afectaron la parte alta del inmueble en el que se encuentra la joyería. Al parecer en el lugar hay un taller y un depósito.
Un bombero también debió ser asistido por sus compañeros.
Caliente. Cerca de las 18.50 se reportó un incendio de cables de electricidad en Pueyrredón entre Saavedra y Reconquista.
Los vecinos de lugar combatieron el fuego con un extintor. Fueron convocados los bomberos voluntarios y personal de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada.
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