Mix: Accidente en el centro de Chacabuco - Quejas por una quema

Esta mañana.
Accidente. Esta mañana se reportó un accidente de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Un auto y una moto participaron en el mismo. Personal policial fue al lugar. En la moto iban un adulto y dos menores los cuales fueron trasladados al Hospital en un vehículo particular. Ocurrió en Mitre y San Luis.
Quema. Una vecina se comunicó con Chacabuquero para quejarse por una quema de pastos en Perón y Alem. Según dijo, ya llamaron la Policía en varias oportunidades. El humo y el olor genera molestias.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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