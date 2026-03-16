lunes, 16 de marzo de 2026

Mix: Accidente en el centro de Chacabuco - Quejas por una quema

Esta mañana.

Accidente. Esta mañana se reportó un accidente de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

Un auto y una moto participaron en el mismo. Personal policial fue al lugar. En la moto iban un adulto y dos menores los cuales fueron trasladados al Hospital en un vehículo particular. Ocurrió en Mitre y San Luis.


Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

Quema. Una vecina se comunicó con Chacabuquero para quejarse por una quema de pastos en Perón y Alem. Según dijo, ya llamaron la Policía en varias oportunidades. El humo y el olor genera molestias.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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