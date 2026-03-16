lunes, 16 de marzo de 2026

Choque y daño en la noche de Chacabuco

 


Centro.

Esta noche se registró un accidente de tránsito en el centro de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Un utilitario chocó con una de las defensas de la esquina de San Martín y Buenos Aires.

No hubo heridos pero si daños, obviamente menores que si no hubieran estado las defensas.

Ni es la primera vez que esto ocurre.

La Policía estuvo en el lugar.


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