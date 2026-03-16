Choque y daño en la noche de Chacabuco

Centro.
Esta noche se registró un accidente de tránsito en el centro de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un utilitario chocó con una de las defensas de la esquina de San Martín y Buenos Aires.
No hubo heridos pero si daños, obviamente menores que si no hubieran estado las defensas.
Ni es la primera vez que esto ocurre.
La Policía estuvo en el lugar.
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