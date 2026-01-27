Vecinos citados por el Juzgado de Chacabuco

Urgente.
Las personas que se detallan a continuación, deberán concurrir al Juzgado de Faltas Nº 1, sito en calle San Martín Nº 81 -1er piso- de nuestra ciudad, en el horario de 8:30 a 11:00 horas, por motivos que se les comunicarán.
Lista:
Angelini Néstor Omar,
Bustos Alan JesúS, Alcaraz Máximo,
Crivelli Alexis Nahuel,
Di Palma Sergio,
Leonelli Ayrton,
Lillo Adriana Gabriela,
Farías Katerine,
Klimis Fabricio,
Mazza Sergio,
Morales Cristian Jesús,
Quevedo Ramón Ezequiel,
Salgado Nicolás Maximiliano,
Sandoval Cristian,
Sansone Rafael Nicolás,
Sffaeir Ernesto Martín.
Deberán presentarse en forma urgente a fin de regularizar su situación.
