domingo, 1 de febrero de 2026

Nueva denuncia de violencia de genero

 

Esta tarde en Chacabuco. Además, salida de bomberos

Esta tarde se registró otra denuncia por violencia de género en una vivienda de Chacabuco.



Ante la Policía una mujer de 47 años acusó a su pareja de agredirla físicamente en presencia de su hijo.

Es por esto que la vecina fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para iniciar el correspondiente sumario. También subió al patrullero el hijo de la pareja.

Ocurrió en Inmediaciones de Rocha y Liniers.

Quema. Esta tarde los bomberos voluntarios fueron convocados por una quema de pastizales que se salió de control en Combatientes de Malvinas y Castelli.



Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

