Esta noche.
Esta noche se registró un incendio en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Hubo fuego en una vivienda y dos dotaciones de bomberos fueron convocadas.
Al parecer, todo comenzó con un ventilador que se prendió fuego y las llamas generaron mucho huno.
En el lugar reside una familia de apellido Bustos.
Ocurrió en San Juan y Borges, barrio La Amistad.
Se registraron importantes daños materiales. Se pidió asistencia médica para un niño afectado por el humo. Fue trasladado en ambulancia al Hospital.
