sábado, 31 de enero de 2026

Incendio en un barrio de Chacabuco

Esta noche.

Esta noche se registró un incendio en un barrio de Chacabuco.



Hubo fuego en una vivienda y dos dotaciones de bomberos fueron convocadas.

Al parecer, todo comenzó con un ventilador que se prendió fuego y las llamas generaron mucho huno.

En el lugar reside una familia de apellido Bustos.

Ocurrió en San Juan y Borges, barrio La Amistad.

Se registraron importantes daños materiales. Se pidió asistencia médica para un niño afectado por el humo. Fue trasladado en ambulancia al Hospital.


