sábado, 31 de enero de 2026

Demorado y trasladado al Hospital de Chacabuco

 

Esta madrugada .

Una persona de sexo masculino fue demorado por la Policía y trasladado al Hospital en ambulancia esta madrugada.



Volver a Chacabuquero.

El Club de las Remeras Chacabuco
El Club de las Remeras de Chacabuco

Fue luego que efectivos de la fuerza de seguridad de Chacabuco lo encontraran ante el domicilio de su ex pareja, quien está resguardada por una medida de no acercamiento en contra del masculino.

El sujeto fue trasladado al Hospital dado que es que tiene problemas de salud mental. De hecho, hace unas semanas protagonizó inocentes con la Policía ante otro domicilio.

JRock Ch Instagram
JRock remeras, toallones y accesorios

En cuanto a la vecina que llamó a la policía pidiendo auxilio, fue llevada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para ampliar la denuncia contra la ex pareja.

Ocurrió esta madrugada en inmediaciones de Mitre y Rocha.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Necrológicas I

- Hallazgo en un barrio de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Policiales de Chacabuco:

- Robo

- Accidente

- Averiguación de Paradero

- Los bomberos de Chacabuco entregaron los premios de su rifa anual

- Choque y fuga en Chacabuco

- Necrológicas III

- Allanamientos en Chacabuco y la zona por un aberrante delito 

- Necrológicas II

- Necrológicas I 

- Fallecimiento en el partido de Chacabuco

- Comenzaron las multas por dejar cualquier cosa en las calles de Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)