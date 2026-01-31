Demorado y trasladado al Hospital de Chacabuco

Esta madrugada .
Una persona de sexo masculino fue demorado por la Policía y trasladado al Hospital en ambulancia esta madrugada.
Volver a Chacabuquero.
Fue luego que efectivos de la fuerza de seguridad de Chacabuco lo encontraran ante el domicilio de su ex pareja, quien está resguardada por una medida de no acercamiento en contra del masculino.
El sujeto fue trasladado al Hospital dado que es que tiene problemas de salud mental. De hecho, hace unas semanas protagonizó inocentes con la Policía ante otro domicilio.
En cuanto a la vecina que llamó a la policía pidiendo auxilio, fue llevada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para ampliar la denuncia contra la ex pareja.
Ocurrió esta madrugada en inmediaciones de Mitre y Rocha.
