Que en paz descanse: Susana.
- Marta Susana Casella viuda de Grossi. Falleció a los 79 años. Casa de duelo: Alvear 212. Sepelio a las 11.00.
.
