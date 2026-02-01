domingo, 1 de febrero de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Susana.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).


   - Marta Susana Casella viuda de Grossi. Falleció a los 79 años. Casa de duelo: Alvear 212. Sepelio a las 11.00.

.


Necrológicas recientes: QEPD


