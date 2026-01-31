Que en paz descanse: Rosa.
- María Rosa Lusardi. Falleció a los 82 años. Sepelio a las 11.00.
