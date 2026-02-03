martes, 3 de febrero de 2026

Secuestraron motos e intimaron a vecinos en Chacabuco

 


Detalles.

El área de Tránsito de Chacabuco dio a conocer el resultado de los operativos de control realizados este martes junto con la policía.



Se labraron actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono en distintos puntos de la ciudad.

Fue secuestrado un equino en el acceso Elguea - Román 

Se retuvieron 11 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria falta de casco y chapa patente.

Se retuvieron 15 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.


