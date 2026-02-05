Detenido tras una curiosa situación en Chacabuco

Cuidado.
Un vecino fue detenido por la Policía acusado de intentar cometer un delito desde Çhacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Quiso hacerse con 8 neumáticos se camión que había conseguido en una firma de Junín. Fue el dueño del comerció el que hizo la denuncia porque la operación se generó a través de un llamado por Whatsapp en el que el comprador usaba como imagen de perfil una foto del presidente del Club Sarmiento de Junín llamado Fernando Chiófalo.
Al parecer, ya había sucedido una tentativa de estafa usurpado la identidad de Chiófalo pero en la compra de materiales de la construcción también en Junín.
La Policía realizó un seguimiento del camión que trajo los neumáticos de Junín a Chacabuco en el día de ayer. En inmediaciones de Mendoza y Artigas fue detenido un joven de 23 años. Semanario Junín lo identificó como Franco Ariel Castromán.
Se le tomó declaración al chófer del camión, que resultó ser un fletero.
Los neumáticos fueron destituidos a la firma de Junín.
Se inició un sumario por tentativa de estafa.
