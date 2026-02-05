Robo en la noche de Chacabuco

Persecución entre el follaje.
Esta noche se registró un robo en la ciudad de Chacabuco. Hubo una persecución y una novedad importante.
Dos sujetos sustrajeron una moto Yamaha 110 de un horno de ladrillos.
Los ladrones se llevaron de tiro el rodado. La víctima dio aviso a la Policía y esto permitió que un patrullero arribara rápidamente a la zona del robo.
Los efectivos vieron como dos sospechosos con una moto ingresaron a un monte ubicado en avenida Garay, detrás del cementerio municipal.
Varios móviles policiales se sumaron a la búsqueda y agentes comenzaron a revisar el follaje.
La moto fue encontrada en el monte.
