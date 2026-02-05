jueves, 5 de febrero de 2026

Robo en la noche de Chacabuco

 


Persecución entre el follaje.

Esta noche se registró un robo en la ciudad de Chacabuco. Hubo una persecución y una novedad importante.



Dos sujetos sustrajeron una moto Yamaha 110 de un horno de ladrillos.

Los ladrones se llevaron de tiro el rodado. La víctima dio aviso a la Policía y esto permitió que un patrullero arribara rápidamente a la zona del robo.

Los efectivos vieron como dos sospechosos con una moto ingresaron a un monte ubicado en avenida Garay, detrás del cementerio municipal.

Varios móviles policiales se sumaron a la búsqueda y agentes comenzaron a revisar el follaje.

La moto fue encontrada en el monte.



