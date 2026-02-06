viernes, 6 de febrero de 2026

Conflicto familiar por un auto en las afueras de Chacabuco

 


Madrugada.

Esta madrugada se registró un conflicto familiar por la desaparición de un auto.



Volver a Chacabuquero.

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, tomaron sin permiso el coche de su abuelo y se fueron a dar una vuelta.

Un familiar logró dar con los muchachos y el vehículo y lo devolvió a su dueño. No obstante, se generó un conflicto que derivó en que se tuviera que llamar a la Policía.

Al parecer, no hubo lesionados.

Ocurrió en un barrio ubicado a la altura del kilómetro 203 de la ruta 7, en Chacabuco.


