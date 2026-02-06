Chacabuco fue incluído en una importante encuesta nacional

Datos sensibles. Cuestión de seguridad.
La población de Chacabuco será indagada desde este trimestre en el marco de una importante encuesta que permite a los gobiernos provinciales y nacional acceder a información estratégica.
Se trata de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Otras localidades que se incorporan este trimestre además de Chacabuco son: Rivera (Adolfo Alsina), Olavarría y Villa Alfredo Fortabat, Necochea, Pehuajó, Punta Alta, Dolores, Monte Hermoso, Salto, Mercedes, Trenque Lauquen, Junín, Lincoln, Luján, Ramallo, Tres Arroyos, Campana, Pergamino, Zárate, Chivilcoy, Tandil, Coronel Pringles, San Antonio de Areco y Baradero.
Se informó que el personal abocado a la realización de la encuesta estará debidamente identificado con una credencial, en la cual consta nombre, apellido, DNI y rol. Las familias seleccionadas podrán corroborar su identidad accediendo a los siguientes sitios web: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-Encuestadores o http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/encuestadores/
Las y los encuestadores no solicitarán datos bancarios ni de tarjetas de crédito.
Las viviendas entrevistadas fueron seleccionadas de forma aleatoria mediante técnicas de muestreo que se utilizan en todo el mundo.
Los datos brindados por las y los encuestados están protegidos por la Ley Nacional 17622/68 y la Ley Provincial 14998/16 que impiden la difusión de datos personales.
Toda la información se publicará en forma de compilaciones de conjunto con fines estadísticos.
La Encuesta Permanente de Hogares es un relevamiento estadístico nacional que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) junto a las Direcciones Provinciales de Estadística (DPE), desde 1973, en todas las ciudades capitales y en los principales aglomerados urbanos del país, con el objetivo de conocer la situación social y económica de las personas y los hogares, con especial interés en cuestiones de trabajo y ocupación. Entre los principales datos que surgen de la EPH se encuentran:
- Tasa de actividad, empleo, desocupación y subocupación.
- Distribución del ingreso (laboral y no laboral).
- Población y hogares en situación de pobreza (con ingresos inferiores a la Canasta Básica Total que calcula el INDEC).
- Población y hogares en situación de indigencia (con ingresos inferiores a la Canasta Básica Alimentaria que calcula el INDEC).
- Condiciones de la vivienda (tipo de material, acceso a los servicios públicos, cercanía a basurales o zonas inundables).
