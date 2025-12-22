Piden ayuda para una familia de Chacabuco

Situación: problema de salud
Una familia de Chacabuco ha solicitado ayuda s la comunidad.
Es porque requiere reunir el equivalente a 2.000 dólares para abonar una operación.
Quien tiene que se sometido a la intervención quirúrgica es un bebé de 6 meses llamado Bastian. Sufre un problema cardíaco llamado tretalogía de Fallot.
El bebé se llama Bastian y la madre es Juanita Albornoz y ha publicado su alias bancario para recibir donaciones: albornozjuanita.mp
La Tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita compleja, lo que significa que es un defecto en la estructura del corazón presente desde el nacimiento. Se define por la coexistencia de cuatro anomalías específicas: una abertura en la pared que divide los ventrículos (comunicación interventricular), un estrechamiento de la válvula pulmonar que dificulta el paso de sangre a los pulmones (estenosis pulmonar), el desplazamiento de la aorta sobre el defecto ventricular (acabalgamiento de la aorta) y un engrosamiento del músculo del ventrículo derecho (hipertrofia). Estas malformaciones alteran el flujo normal de la sangre, provocando que circule sangre pobre en oxígeno por el resto del cuerpo.
Debido a esta mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada, uno de los síntomas más característicos es la cianosis, una coloración azulada en la piel, labios y uñas.
Los bebés afectados pueden presentar dificultades para alimentarse, retraso en el crecimiento y los llamados "episodios de cianosis" ante el llanto o el esfuerzo. Aunque es una condición grave que requiere intervención quirúrgica, generalmente durante el primer año de vida, los avances médicos actuales permiten que la mayoría de los niños operados lleven una vida activa, requiriendo únicamente un seguimiento cardiológico de por vida para prevenir complicaciones a largo plazo.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
