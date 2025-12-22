Finde: Pre Olimpiadas de Asadores en Lincoln y otros concursos particulares

Agenda.
Antes de fin de año se llevarán a cabo las pre Olimpiadas de Asadores en Roberts, partido de Lincoln, a 178 kilómetros de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El evento que busca coronar a los mejores asadores de la zona se llevará a cabo el sábado 27 de diciembre de 2025, desde las 18.00.
Además habrá campeonatos de truco, sapucay, fondo blanco y encendido de fuego.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Violento choque: un bebe fue trasladado al Hospital de Chacabuco
- Ponen fecha para la llegada de un nuevo equipo al Hospital de Chacabuco
- Accidente en la Variante Chacabuco de la autopista
- Mix: Se cayó una farola - Una serpiente en el patio de una casa
- "¿Me publica la cuadra para ver si la arreglan?"
- Piden ayuda para una familia de Chacabuco
- Rescataron a una mujer embarazada en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Grabó un remolino en los cielos de Chacabuco
- Le robaron a un vecino de Chacabuco
- Retuvieron un cuatriciclo y algo más en Chacabuco
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Así estará el tiempo en la semana de Navidad en Chacabuco y la zona
- Choque en la tarde de Chacabuco
- Era de Chacabuco y ganó 250 millones de pesos
- Varios reclamos de vecinos de Chacabuco con y sin foto
- Moto accidentada y secuestrada en Chacabuco
- Motociclista accidentado en el centro de Chacabuco
- Choque en el acceso a Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario