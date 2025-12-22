lunes, 22 de diciembre de 2025

Finde: Pre Olimpiadas de Asadores en Lincoln y otros concursos particulares

Agenda.

Antes de fin de año se llevarán a cabo las pre Olimpiadas de Asadores en Roberts, partido de Lincoln, a 178 kilómetros de Chacabuco.



El evento que busca coronar a los mejores asadores de la zona se llevará a cabo el sábado 27 de diciembre de 2025, desde las 18.00.

Además habrá campeonatos de truco, sapucay, fondo blanco y encendido de fuego.


